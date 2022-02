Lo stabiese Angelo Longobardi campione regionale junior 2022 di taekwondo. Al Palaveliero il taekwondo campano si è dato battaglia per conquistare il prestigioso titolo, nelle varie di categorie di peso, di Campione Regionale della Campania. La gara in calendario della Federazione Italiana Taekwondo è stata organizzata, come sempre in maniera impeccabile, dal Presidente della FITA Campania, Domenico Laezza e il suo attento e prestigioso staff. L’evento per ragioni di sicurezza si è svolto a porte chiuse con il solo accesso degli atleti, coach, arbitri, dirigenti federali e il personale della struttura, tutti muniti di Green Pass rafforzato.

La gara di Angelo Longobardi

La gara ha visto la partecipazione di decine di squadre che hanno schierato nelle categorie Kids, Cadets, Junior, Senior e Master oltre 400 atleti che si sono dati battaglia per conquistare lo scalino più alto del podio. L’acsd Stabiae Prana-Ki guidata dal maestro Roberto Longobardi, cintura nera III Dan, ha schierato sul tatami nella categoria Junior -51 Kg il campione stabiese Angelo Longobardi che già ad ottobre 2021 si era aggiudicato il Campionato Regionale nella categoria Cadetti A.

Al suo esordio da Junior, Angelo Longobardi, ha letteralmente sbalordito gli addetti ai lavori, grazie alle sue doti acrobatiche, alla sua potenza esplosiva, alla sua velocità nell’esecuzione delle tecniche portate ad una velocità impressionante che gli hanno consentito di aggiudicarsi il Titolo di Campione Regionale Combattimento 2022, nella categoria Junior, cinture nere, battendo nella finale il Campione Italiano in carica.

Un incontro spettacolare

Un incontro spettacolare che ha visto Angelo Longobardi, cintura nera II Dan, protagonista in assoluto, anche grazie alla simbiosi espressa sul tatami col fratello e maestro Roberto Longobardi che inequivocabilmente hanno dimostrato un’eccellente strategia di combattimento messa in campo grazie all’esperienza di un coach a livello internazionale. Un giornata straordinaria che ha consentito al campione stabiese di prenotare con forza un posto in Coppa Italia.

Ancora una volta la Città di Castellammare di Stabia diventa protagonista con questo suo concittadino, unitamente ai suoi fratelli Domenico e Roberto che continuamente riescono a portare pregio e lustro alla loro Città natia. Non a caso nell’anno 2021 nonostante fosse in corso una nuova fase pandemica, il team Longobardi e i suoi allevi sono riusciti a conquistare ben 10 podi nazionali nel Torneo Art Tournament e numerosi Campionati regionali e interregionali. Il team stabiese in questo weekend si godrà questo meritato successo ma il pensiero già corre in Liguria per affrontare e raggiungere un altro prestigioso traguardo.