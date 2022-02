Una messa e un cero per ricordare Antonio Morione il 23 febbraio a Boscoreale

Alle 19 di mercoledì prossimo la comunità boschese e torrese si raccoglierà presso la pescheria di Antonio per continuare a ricordare l'uomo e per chiedere ancora giustizia

“Alla fine della messa sarà rinnovato l’impegno per la giustizia deponendo il cero sul lungo dell’agguato”. Sarà ricordato così Antonio Morione, il titolare di una pescheria a Boscoreale, ucciso per avere reagito ad un tentativo di rapina avvenuto a ridosso delle festività natalizie.

Ad annunciare il momento di ricordo per il giovane commerciante torrese, vittima di criminali senza scrupoli e purtroppo ancora a piede libero nonostante le indagini delle forze dell’ordine a due mesi di distanza dall’omicidio, continuino serrate, un manifesto apparso in città in giornata.

Alle 19 di mercoledì prossimo infatti, come rende noto il presidio territoriale di Libera, presso l’Arciconfraternita del Santissimo Rosario è in programma una messa alla quale parteciperà la “comunità boschese che fin dall’inizio ha dato segni concreti di solidarietà, vicinanza e invocato la giustizia”.