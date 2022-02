La scorsa notte ignoti hanno forzato la porta della struttura e, introdottisi all’interno, hanno lasciato spalancata la porta del frigorifero in cui erano custodite 350 fiale, da ognuna delle quali si sarebbero ricavate almeno sei dosi. L’episodio si è verificato nel centro LuMo di Afragola, in via Ugo La Malfa, la struttura dove finora è stato somministrato il maggior numero di vaccini (circa 200mila) nel territorio della Asl Napoli 2 Nord.







Un vero e proprio raid vandalico, che all’apertura, oggi alle 13, ha costretto i responsabili, constatato l’accaduto, a gettare via le dosi, ormai inservibili.

Il centro è stato comunque subito rifornito dalla Asl Napoli 2 Nord, e le attività vi si sono svolte regolarmente.







I vandali non hanno asportato nulla né provocato altri danni: la loro azione è stata rivolta esclusivamente a rendere inservibili i vaccini conservati in frigorifero.

L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.