La Juve Stabia torna al successo battendo il fanalino di coda Vibonese con il punteggio di 3-1.

Dopo un primo tempo in pareggio, la Juve Stabia passa nella ripresa con Bentivegna, poi la Vibonese pareggia con Ngom ed Eusepi la risolve su rigore. Nel recupero poi Stoppa cala il tris.

Alla fine un successo sofferto per la Juve Stabia ma meritato, visto che la Vibonese ha dato filo da torcere ai gialloblù. Sabato prossimo altro turno in casa per la Juve Stabia contro il Monopoli.







Juve Stabia con il 4-2-3-1 con Schiavi in mediana. In attacco Eusepi con Stoppa sotto punta. La Vibonese si schiera invece con il 3-5-2: in attacco Curiale e Ngom.

Parte bene la Juve Stabia: al 5′ gran sinistro di Ceccarelli dalla distanza con Marson che respinge sulla sua sinistra.

La Vibonese è rinchiusa dietro e punta sulle ripartenze. La Juve Stabia ha la supremazia territoriale ma non riesce a finalizzare.

Al 29′ buona combinazione in attacco per la Vibonese con l’ex Zibert che conclude con un tiro dal limite di poco fuori.







Al 31′ occasione gol per la Vibonese: tiro cross dalla sinistra di Blaze , Dini devia la palla che colpisce la parte interna della traversa e poi balza fuori.

Al 33′ altra occasione gol della Vibonese: in mischia c’è Suagher che conclude con un tiro che viene ribattuto da Peluso quasi sulla linea di porta con Dini battuto.

Al 45′ triangolazione Stoppa -Ceccarelli il cui tiro dal limite si stampa sulla traversa.

Il primo tempo termina sullo 0-0 con buone occasioni da ambo le parti con la traversa che ha detto no per entrambe.

Ad inizio ripresa al 4′ Juve Stabia vicina al gol con Stoppa che in area calabrese si fa ribattere un tiro a botta dal portiere Marson.

All’11’ Juve Stabia in vantaggio: ripartenza veloce della Juve Stabia con lancio in attacco, Suagher sbaglia intervento difensivo svirgolando la palla, arriva Bentivegna in corsa che supera il portiere con un pallonetto.







Al 17′ Cattaneo fa un assist in area stabiese per Blaze che di testa mette di poco fuori.

Al 30′ pari della Vibonese con un gran tiro dalla distanza di Ngom che sorprende Dini.

Al 34′ la Juve Stabia passa in vantaggio con rigore trasformato da Eusepi, assegnato per un fallo di Cattaneo su Panico.

Al 45′ Vibonese vicino al gol con tiro di La Ragione.

Nel recupero Stoppa sigla il 3-1 dopo una bella azione personale.







Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini 6; Peluso 6 (47’st Davi’ sv) Tonucci 6 Caldore 6 Panico 6.5 (36′ st Dell’Orfanello sv); Altobelli 6 Schiavi 6; Ceccarelli 6 (36′ st Esposito sv) Stoppa 7 Bentivegna 7(40’st Scaccabarozzi sv) ; Eusepi 6.5 (40′ st Evacuo sv)All.: Sottili 6.

Vibonese (3-5-2): Marson 5.5; Risaliti 5.5 Suagher 5.5 Mahrous 5.5; Corsi 6 Basso 5.5 (41′ st Volpe sv) Zibert 5.5 (30′ st Grillo 5) Cattaneo 5.5 (41′ st La Ragione sv) Blaze 6 (18′ st Gelonese 5.5); Ngom 7 (30′ st Bellini 5) Curiale 5.5. All.: Orlandi 5.5.

Arbitro: Ricci di Firenze 6.5. Guardalinee: Salvalaglio – Feraboli. Quarto ufficiale: Sacchi di Macerata.

Marcatori: 11′ st Bentivegna (JS), 30′ st Ngom (V), 34′ st Eusepi (rig.JS), 50 ‘ st Stoppa (JS). Ammoniti: Corsi (V), Blaze (V), Esposito (JS), Peluso (JS), Suagher (V) , Risaliti (V)

Note: spettatori circa 500. Angoli 9-2. Recupero: 0′ pt – 6’ st.

Domenico Ferraro