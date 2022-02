Napoli Futsal. A Cercola arriva l’Opificio Cmb

Martedì alle ore 20 al Centro Sportivo Cercola il Napoli Futsal scende in campo per l’impegno della diciottesima giornata di serie A contro l’Opicificio Cmb.

Azzurri momentaneamente terzi dopo il poker inflitto al Ciampino Aniene: quota 29 insieme all’Olimpus Roma, il team di D’Orto e proprio quello di Nitti (quinto a 28 lunghezze e reduce dal 2-2 di Pesaro) devono recuperare le sfide casalinghe del sedicesimo turno rispettivamente con Sandro Abate edL84.

Il match sarà trasmesso in diretta su www.futsaltv.it: Marco Moro (Latina), Daniele Intoppa (Roma 2) saranno gli arbitri, Fabrizio Andolfo (Ercolano) il cronometrista.

“Quello di sabato successo importante – così coach Basile in conferenza stampa, – cercavamo risposte dopo i due pari dove avevamo fatto benissimo ma raccolto meno di quanto meritavamo. Adesso andiamo avanti e c’è un’altra gara difficilissima, proveremo di volta in volta a fare più punti possibili fino alla fine della stagione. Nitti? Siamo più che conoscenti avendo lavorato insieme a Latina, la sua squadra è allenata ottimamente e stanno disputando un signor campionato. Sarà veramente complicata perché ci sono energie da ritrovare come loro, anche se hanno una partita in meno a causa dell’emergenza sanitaria. All’andata finì 1-0 per loro, non eravamo il gruppo che siamo ora. Abbiamo una motivazione in più e c’è voglia di cancellare quel risultato”. Grasso torna dalla squalifica, giocando ogni tre giorni si compiono delle scelte ed è questo esso stesso un punto di forza. La freschezza può fornire una grosso aiuto”.

Uno sfavillante Luis Turmena, autore di due goal al PalaTarquini, sulla stessa lunghezza d’onda. “Molto contento per la doppietta, ovviamente però più per l’esito vittorioso. Lontano dalle nostre mura era molto difficile. Stiamo facendo bene e dobbiamo proseguire in questa maniera, anche perché siamo consapevoli del percorso che stiamo portando avanti e sarà necessario mantenere gli standard alti. Sia con i lucani sia con il Manfredonia l’obiettivo è il bottino pieno, un passo falso può cambiare tutto ma abbiamo la mentalità giusta e daremo tutto”.

LA CONFERENZA STAMPA: https://www.facebook.com/watch/?v=1735461443325815