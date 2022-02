Si è svolta in prima convocazione la prevista seduta di Consiglio comunale. Nel corso dei lavori consiliari, presieduti da Antonio Di Somma, l’assemblea ha approvato il verbale della seduta precedente del 29 dicembre 2021; la convenzione tra i comuni di Boscoreale e Salza Irpina per la gestione del servizio di segreteria generale; l’adeguamento e aggiornamento del contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione che si applicano ai permessi di costruire rilasciati successivamente alla data di esecutività della deliberazione consiliare, e alle S.C.I.A. presentate al protocollo comunale successivamente alla medesima data; e il progetto funzionale alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Pisacane e via Cangiani, per la soppressione del passaggio a livello denominato “Cangiani 2” della linea ferroviaria Circumvesuviana, ubicato sulla via comunale Pisacane, in variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore Generale.







Il Consiglio comunale, infine, ha approvato una mozione affinché il caposettore patrimonio produca una manifestazione d’interesse per la ricerca di aziende disponibili a collocare, con la loro sponsorizzazione, “case dell’acqua” su tutto il territorio comunale.