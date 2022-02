La bella ed importante vittoria in casa dell’ostico Pomigliano ha dato nuova linfa e vigore alle ambizioni play off del Consorzio Volley Napoli.

Il 3 a 1 maturato nella quindicesima giornata del girone B di serie C Femminile ha consegnato alla compagine di mister Maione, 3 punti preziosissimi in vista dello sprint finale.

Tra le protagoniste indiscusse del match di sabato scorso c’è stata sicuramente Chiara Canzanella, il libero della compagine napoletana, ritornata in campo dopo varie vicissitudini e un lungo stop.

“Tra Covid, infortuni e influenze stagionali, mancavo in campo dal 13 novembre (andata contro Villaricca ndr)- ha analizzato Chiara Canzanella a fine gara – e questa, non solo per la squadra, ma anche per me era una gara importantissima per tanti motivi. Pomigliano poi è sempre stato un campo ostico e temevamo molto questa gara dopo una settimana di allenamenti tribolati. Nel primo set abbiamo pagato cara qualche nostra ingenuità ma ciò che mi è piaciuto è stato lo spirito con cui abbiamo pian piano riacciuffato la gara portandola sui binari a noi consoni grazie ad una prestazione chiusa in crescendo. Abbiamo conquistato punti importanti per il morale e per la classifica ma adesso bisogna dar seguito ai risultati: sabato con la Volley World ci aspetta un’altra battaglia ma ci faremo trovare pronte.”

E mentre la compagine di serie C si appresta a preparare il match con la Volley World, stasera (mercoledì 23 febbraio) scenderanno in campo le ragazze di mister Romano nella gara col Volla valevole per quindicesima giornata del girone C di Serie D. Sarà una trasferta insidiosa per la squadra napoletana, anch’essa impegnata alla conquista di preziosi punti play off.