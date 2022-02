Ancora uno schianto, dunque, sulla superstrada del Vesuvio. Tragico bilancio quello fatto registrare dall’incidente, uno scontro frontale avvenuto per cause in corso di accertamento, sulla strada statale 268 ”del Vesuvio”, non distante dall’uscita di Terzigno.

Sale a due il numero delle vittime e un ferito, inizialmente il bilancio era di un morto e due feriti. L’incidente ha visto coinvolte due auto in uno scontro frontale. A morire sul colpo un 32enne dell’area di Boscoreale.







In ospedale a Nola è invece deceduta una donna che viaggiava insieme alla figlia 36enne. Quest’ultima è invece ferita ed è curata in ospedale a Sarno. Non è in pericolo di vita.

Ancora non si conoscono le dinamiche dei fatti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime, gli uomini dell’Anas e le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l’esatta dinamica dell’incidente.







Subito dopo l’impatto e l’arrivo dei primi agenti delle forze dell’ordine, provvisoriamente è stato deciso di istituire in direzione Angri l’uscita obbligatoria in corrispondenza del km 21,050, in località Terzigno non rientro sulla statale 268 attraverso lo stesso svincolo in ingresso.

Intanto già da qualche ora l’Anas ha fatto sapere che, dopo i rilievi del caso, il tratto stradale interessato dall’incidente mortale è ritornato regolarmente fruibile.