La senatrice Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano: “Abbiamo impedito la soppressione. La corsa delle 5.15 non sarà tagliata. Una vittoria per tutti i pendolari salernitani”

“Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle ore 5.15 non sarà più soppresso. Una scelta di buonsenso, considerato che tale mezzo è di fondamentale importanza per decine e decine di insegnanti e impiegati che lavorano nella Capitale e che usufruiscono di questo servizio per raggiungere i luoghi di lavoro in perfetto orario. Era doveroso da parte nostra chiarire la problematica. Sicuramente, a causa della ridotta mobilità dei viaggiatori, l’azienda sarà costretta a rimodulare l’offerta e il servizio, tuttavia abbiamo avuto forti rassicurazioni sul fatto che il treno Frecciarossa Salerno – Roma delle 5:15 non sarà eliminato e sarà sicuramente tutelata la fascia di trasporto per i pendolari”. Lo annunciano la Senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano.

“Dal management di Trenitalia abbiamo ricevuto immediate rassicurazioni, oltre all’impegno di risolvere i problemi tecnici senza eccessive modifiche sulla griglia degli orari. Siamo contenti di poter dare un’importante garanzia a centinaia di cittadini della Provincia di Salerno. Con una efficace e proficua collaborazione, per cui ringraziamo Trenitalia, siamo riusciti ad evitare anche importanti ripercussioni su tutto il trasporto Regionale”-concludono-.