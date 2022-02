Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Parrocchia a Marano di Napoli in cui hanno trovato due persone e 38 involucri con circa 130 grammi di cocaina, due stecche del peso di 1,5 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, un trita erba, un coltello con la lama della lunghezza di 15 cm, un taglierino, diverso materiale per il confezionamento della droga, 3 cellulari e 1374 euro.







I due di 29 e 61 anni con precedenti di polizia, entrambi di Marano di Napoli, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.