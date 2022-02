Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Camillo Porzio un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto numerosi flaconi di detersivo di noti marchi dei quali non ha saputo giustificare la provenienza; inoltre, presso la sua abitazione in via Benedetto Cairoli, hanno trovato altri 135 contenitori di detersivo di varie dimensioni e 11 taniche da 20 litri contenenti detersivo sfuso.







Un 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, contraffazione, falsificazione e frode in commercio.