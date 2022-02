XC Masseria del Cuccaro e X-Country: ai blocchi di partenza la stagione della mountain bike cross country in Campania

Cominciano ad intensificarsi i preparativi per la sesta edizione della XC Masseria del Cuccaro grazie alla collaudata macchina organizzativa in tandem formata dal Bike&Sport Team (Luciano Forlenza e Ciro Tafuri) e dalla Masseria del Cuccaro di cui è titolare Luca Petrone.

Dopo l’edizione di successo della gara di ciclocross andata in scena il 14 novembre dello scorso anno, la XC Masseria del Cuccaro è un appuntamento tradizionale nel panorama delle gare cross country e vuole rinnovarsi annualmente nell’intento di coprire il buco creato in piena pandemia con l’annullamento negli anni 2020 e 2021.

Con la gara in programma domenica 6 marzo che tiene a battesimo il circuito X-Country, sotto l’egida del comitato regionale FCI Campania, l’obiettivo degli organizzatori è quello di riuscire a coinvolgere quanta più gente possibile facendo diventare la Masseria un vero e proprio attrattore di sport outdoor e di turismo, oltre a scoprire il tesoro di paesaggio e natura racchiuso nell’area dei Monti di Eboli.

Il circuito misura 4,5 chilometri tutto sterrato e ondulato all’interno dell’agriturismo e la gara è anche prova di campionato regionale cross country FCI Campania (titolo che si assegna su più manifestazioni in calendario coincidenti con le altre sette gare del circuito X-Country).

Il programma giornaliero del 6 marzo prevede due partenze distinte: alle 9:15 per le e-bike, alle 10:15 per la cross country (in base agli iscritti la società organizzatrice si riserva di sdoppiare questa partenza). A fine gara per il circuito X-Country è prevista la vestizione provvisoria delle maglie di leader sia per gli agonisti che per gli amatori, a loro volta suddivisi in fascia 1 (èlite sport-M1-M2-M3), fascia 2 (M4-M5), fascia 3 (M6-M7-M8) e donne (unica).

Per iscriversi alla cross country il costo è di 20 euro più chip al link https://www.mtbonline.it/Evento/2062-xc-del-cuccaro.