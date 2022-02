Campobasso-Turris: Prevendita e percorso per gli ospiti

La prevendita in favore degli ospiti cesserà tassativamente, come da normativa, alle ore 19 del giorno antecedente la gara (venerdì 25 febbraio)

La S.S. TURRIS CALCIO informa che la società S.S. CITTA’ DI CAMPOBASSO ha attivato la prevendita dei biglietti validi per assistere dal settore ospiti alla gara di campionato Campobasso-Turris, in programma sabato 26 febbraio allo stadio “Nuovo Romagnoli” con fischio d’inizio alle ore 17,30.

Ai sostenitori della Turris sarà riservato il settore “Curva Sud inferiore”, nell’attuale limite di capienza pari a 491 posti a sedere coperti.

I biglietti – al prezzo unico di euro 15 oltre diritti di prevendita – possono essere acquistati attraverso il circuito “Postoriservato”, con vendita sia on line sul portale (https://www.postoriservato.it) che presso i rivenditori di prossimità autorizzati, tra i quali si segnala la tabaccheria “Borrelli” sita in Torre del Greco al corso Vittorio Emanuele, 149.

La prevendita in favore degli ospiti cesserà tassativamente, come da normativa, alle ore 19 del giorno antecedente la gara (venerdì 25 febbraio).

Definito, in sede di G.O.S., anche il percorso per i tifosi provenienti da Torre del Greco: da Benevento, S.S. 87 – innesto per S.S. 17 direzione Campobasso/Foggia – Tangenziale Ovest S.S. 711 direzione stadio/tifoseria ospite – rotatoria Selva Piana – parcheggio ospiti Curva Sud.

La società di casa ricorda che l’accesso allo stadio, per chi ha un’età maggiore di 12 anni, sarà consentito soltanto ai possessori di “Super Green Pass”, da esibire nella fase di ingresso all’impianto, sottoponendosi anche alla misurazione della temperatura corporea (verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°).