“Lo Sport ti cambia la vita”, Oplonti Volley e Rotary Club insieme per l’inclusione scolastica

“Lo Sport ti cambia la vita”. Grande successo per il progetto di inclusione scolastica “Valorizziamo la diversità” portato avanti dal Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, in collaborazione con l’associazione sportiva di Torre Annunziata Vesuvio Oplonti Volley e con l’Istituto Superiore “Ettore Majorana-Bachelet” di Santa Maria a Vico (in provincia di Caserta).

Un’iniziativa che ha riscosso i favori degli studenti i quali si sono affrontati sul campo di volley a suon di battute, palleggi e schiacciate.

«E’ questa la vera inclusione», ha esordito con soddisfazione la dirigente dell’Istituto Pina Scambato.

Sono state formate, infatti, squadre miste con persone disabili e normodotati. Gli studenti-atleti hanno poi disputato gare di Sitting Volley, che ha appunto la caratteristica di favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità, dato che può essere praticato senza distinzione da diverse categorie di diversa abilità (amputati, poliomielitici, paraplegici, cerebrolesi) e al tempo stesso anche da soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo di strumenti specifici come le sedie a ruote.

«Proporre attività sportive configurate come specifico intervento educativo teso a cogliere i veri significati sociali e culturali dello sport nella pratica del Sitting e della Pallavolo». Questo l’obiettivo primario del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, che ha organizzato tre settimane di sport inclusivo all’Istituto Superiore di Santa Maria a Vico. Progetto realizzato in collaborazione con i Club Rotary di Castellammare di Stabia, Maddaloni Valle di Suessola, Napoli Castel dell’Ovo, Nola-Pomigliano d’Arco, Napoli Parthenope, Ottaviano, Pompei Villa dei Misteri e con l’E-club Vesuvio.

In rappresentanza dei Rotary Club, erano presenti Antonio Borriello, Presidente del Club di Torre Annunziata Oplonti e la professoressa Maria De Lucia, delegata del Rotary Club di Maddaloni Valle di Suessola. All’iniziativa ha preso parte anche Veronica Biondo, vicesindaco del Comune di Santa Maria a Vico con delega alle Politiche Sociali e socio del Rotary Club di Maddaloni Valle di Suessola.

Presenti anche il presidente dell’Asd Vesuvio Oplonti Volley Angelo Cirillo, il Direttore Generale dell’associazione sportiva Carmine Arpaia e l’allenatore del Mini Volley S3 Lucia Esposito che, per l’occasione, hanno organizzato mini-tornei di volley e sitting volley, coadiuvati da due atlete della squadra di Serie C Femminile della Vesuvio Oplonti Volley, Emy Celotti e Angela Cariello.

A fare gli onori di casa, la dirigente Pina Sgambato, coadiuvata dalle professoresse Raffaelina Divano e Annunziata Zimbardi, referenti del progetto.