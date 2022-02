Oplonti Volley, a Torre Annunziata arriva l’Ischia

Angela Cariello: "Non inganni la classifica, dobbiamo mantenere alta la concentrazione per continuare la nostra corsa in campionato"

Vincere per continuare a sognare. Domani, alle ore 17 nella palestra di via Isonzo a Torre Annunziata, va di scena Oplonti Volley-Ischia Volley, gara valida per la 16esima gara del Campionato di Serie C Femminile Girone A.

Di fronte la prima della classe e l’ultima della graduatoria. Un testa-coda che si annuncia sin da ora avvincente. Da un lato le oplontine, che hanno bisogno di punti per continuare la propria corsa in campionato; dall’altro, la squadra ospite tenterà lo sgambetto alla capolista.

«Guai ad abbassare la guardia, un errore che potrebbe costarci caro». Così Angela Cariello, atleta della Vesuvio Oplonti Volley, che mette in guardia le sue compagne di squadra. «Non inganni la classifica, dobbiamo mantenere alta la concentrazione per continuare la nostra corsa in campionato. E’ chiaro che daremo il massimo in campo per portare ancora tre punti che smuovono la classifica e, ovviamente, fanno morale».

L’Oplonti Volley può contare sul pubblico amico…

«Giocare in casa è sicuramente un vantaggio che sfrutteremo al massimo».