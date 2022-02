Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Campegna presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 44 involucri contenenti 10 grammi circa di cocaina, una bustina con circa 9 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, i poliziotti hanno trovato, nascosti in un barattolo di plastica, altri 280 grammi circa di cocaina.







Un 62enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.