Juve Stabia – Monopoli: le interviste agli allenatori nel post gara

Il dopo gara ha visto in sala stampa i protagonisti della partita persa dalla Juve Stabia. La squadra giallo blù è stata fischiata a fine incontro.

Ai giornalisti mister Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, si è così espresso: “Il Monopoli è questo. Abbiamo una grande fase difensiva e il gruppo ha saputo reagire dopo un periodo negativo.









Un episodio oggi ha fatto sì che il Monopoli abbia preso i tre punti. Abbiamo difeso il successo meritato, gestendo bene la partita dopo la rete di Borrelli”.

Poi sull’autore del gol, Gennaro Borrelli, ha detto: “Ha recuperato bene dopo un paio di infortuni, è un giocatore che ha qualità importanti. Facciamo affidamento su di lui”.

Infine Colombo ha parlato della gara e degli avversari: “La nostra vittoria oggi è importante perché la squadra ha dato delle risposte come gruppo. Il nostro obiettivo è entrare nei play off e poi man mano migliorare la posizione nella griglia.

Chiaramente non entro su fatti degli avversari, probabilmente l’aspetto psicologico può avere influito sul match di oggi delle Vespe dopo la vittoria contro la Vibonese di tre giorni prima”.

Anche il tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, ha parlato con la stampa: “Le problematiche dipendono da vari fattori. Dobbiamo essere più continui. Durante la gara siamo meno efficaci rispetto ad altri momenti della stagione e dobbiamo capire il perché. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, dopo il gol, il Monopoli ci ha chiuso gli spazi e non siamo stati efficaci. Alla fine ho cambiato modulo tattico ma non siamo riusciti a pareggiare.





Sui fischi finali, Sottili ha dichiarato: “Non fa piacere, ma fa parte del nostro lavoro”.

Alle domande sulle scelte tecniche e sui cambi l’allenatore delle Vespe ha detto: “Chiaramente sono fatti per migliorare il rendimento e per incidere sul match. Il Monopoli è stata brava a capitalizzare una partita maschia, non bella”.

Seconda vittoria di fila che manca? “È un aspetto su cui bisogna lavorare, la squadra ne soffre e siamo consapevoli – ha risposto Sottili – che dobbiamo migliorare.

In questo momento bisogna guardare la classifica ed essere pronti a fare la guerra su ogni campo. In questo momento i risultati ci sono contro”.

Domenico Ferraro