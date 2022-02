Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi altezza piazza Volturno hanno udito le urla di una donna urlare e notato un uomo che stava correndo in direzione via Benedetto Cairoli.







I poliziotti, una volta scesi dalla volante, sono stati avvicinati da alcune persone le quali hanno raccontato che l’uomo aveva asportato il cellulare alla donna; ne è nato un breve inseguimento terminato in via Cairoli dove il malvivente è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso del telefono rubato poco prima.

Un 23enne marocchino è stato arrestato per rapina aggravata, mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.