Nelle prime di questa mattina, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno proceduto all’arresto di 4 persone gravemente indiziate del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, per aver gestito una piazza di spaccio di stupefacenti nel centro storico della città corallina, avente ad oggetto la cessione di hashish, cocaina e marjuana.

Una quinta persona, destinataria della medesima ordinanza cautelare, essendo attualmente imbarcata sulla motonave MobyData, è stata arrestata, nel corso della giornata odierna, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, all’atto dell’attracco della nave su indicata nel porto di Trapani.







Le indagini, effettuate da agosto 2020 a gennaio 2021 dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco e coordinate da questa Procura della Repubblica, si sono avvalse di attività di intercettazione e di servizi di appostamento e osservazione nelle zone ove avvenivano le cessioni degli stupefacenti, consentendo di identificare numerosi assuntori di sostanza stupefacente, che, in molte occasioni, venivano anche trovati in possesso delle dosi poco prima acquistate e pertanto segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.A riscontro delle intercettazioni, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro dello stupefacente oggetto delle illecite cessioni.

Nell’ambito di perquisizioni effettuate finalizzate all’acquisizione di ulteriori elementi di riscontro, sono stati rinvenuti e sequestrati anche bilancini di precisione e il materiale necessario al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.