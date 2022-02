Osservatorio TuttiMedia e Intesa Sanpaolo invitano a riflettere su: “Dal Senso all’algoritmo: evoluzione del digitale e crisi dell’epistemologia umana – 2 marzo ore 10:30″. Evento virtuale in diretta streaming da Intesa Sanpaolo Innovation Center – Torino. Clicca qui per partecipare.

Derrick de Kerckhove (direttore scientifico TuttiMedia) afferma: “Siamo passati dalle speranze della disintermediazione al caos dovuto alla mediazione delle macchine. La crisi epistemologica in atto interessa tutte le culture del mondo: la comunicazione umana trasportata negli algoritmi non ha più bisogno del senso delle parole, perché il mondo digitale le usa solo per dare ordini. Questa è la base della crisi che tutti sottovalutano. Una tendenza è sicuramente l’industrializzazione delle notizie false e dei falsi profondi che è stata incoraggiata dal dilagante mito della verità alternativa”.

Ne discutiamo con: Maurizio Montagnese (Presidente Intesa Sanpaolo Innovation Center); Franco Siddi (Presidente TuttiMedia); Filippo Vecchio (Head of Communication, Culture and Marketing of Innovation – Intesa Sanpaolo Innovation Center); Derrick de Kerckhove (Direttore scientifico TuttiMedia); Laura Li Puma (Responsabile dell’AI LAB di Intesa Sanpaolo Innovation Center); Pierguido Iezzi (CEO e fondatore di Swascan). Modera Maria Pia Rossignaud (Direttrice Media Duemila e Vice Presidente Osservatorio TuttiMedia).