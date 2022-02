Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in via Napoli e, in un borsone all’interno di una cantina condominiale di uso comune, hanno rinvenuto 6 buste contenenti circa 680 grammi di cocaina, altre 5 buste con 900 grammi circa di marijuana, 10 panetti di hashish per oltre 950 grammi, 2 bilancini di precisione, una pistola semiautomatica Beretta cal. 9×21, 3 caricatori con 40 cartucce cal.9×21 e diverso materiale per il confezionamento della droga.







Inoltre, in un armadietto nei pressi del sottoscala dello stesso edificio, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una busta con 13 cartucce di diverso calibro.