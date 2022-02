Anche questo è il calcio, la rete del Savoia s’è gonfiata sul tiro di Basso e così i bianchi hanno chiuso momentaneamente il loro ciclo positivo che durava da undici giornate: ha vinto l’ercolanese, ma chi ha perso non è stato solo il Savoia.

Ha perso il fair play (parola sconosciuta nella terra cara ad Ercole), ha perso l’ospitalità (altro concetto caro ad Ercole, ma anch’esso sconosciuto), ma anche questo è il calcio nei dilettanti e bisogna solo andare via da queste categorie infernali.







Ovviamente la squadra oplontina è caduta nella trappola del nervosismo ed il gioco ne ha risentito non poco, a questo va ad aggiungersi l’espulsione di Conti al 20° per doppia ammonizione vista solo dall’arbitro mandato apposta da Tivoli e la cosa ha lasciato i bianchi in 10 per 70 minuti. Non sono attenuanti, ma solo esercizio mentale di chi scrive, erano decenni che non si vedeva qualcosa del genere e mi piaceva ricordare il vintage che prima era revival.







Vero è che la gara era importante e come asserisce Perrella tecnico dell’ercolanese, hanno vinto i granata, ma il clima era molto turbolento per parlare di calci…o. Non me ne vogliate, c’è da capire anche gli ercolanesi che hanno mal digerito la scomparsa del calcio nella loro città, ma non era certo colpa dei torresi, anzi, anche loro hanno subito il verdetto dei tre anni.

Ora si va a pagina nuova, il bravo Roberto Carannante, saprà riportare la giusta serenità nella squadra e si attenderà con più concentrazione i diavoletti Puteolani, ma tutto si giocherà alla fine, nei play off.

Mannaggia a chillu povero Esposito hanno accis’e po’ ce steve ‘u rigore… Si ma nonostante la gabbia creatagli attorno, ha fatto buone cose, ma era troppo nervoso e lo capisco. Ora si va avanti.

Ernesto Limito