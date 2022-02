Il derby tutto partenopeo tra Consorzio Volley Napoli e Volley World, valevole per la sedicesima giornata del girone B di serie C femminile, non delude le aspettative regalando emozioni e spettacolo in una gara terminata dopo quasi 2 ore di adrenalina.

Alla fine a spuntarla è proprio il Consorzio Volley che, domina per larghi tratti ma che la spunta solo al tiebreak.

Al Polifunzionale di Soccavo, campo di gara designato per l’indisponibilità del PalaTorricelli, si affrontano due squadre alla ricerca di punti play off ed appaiate in classifica al quinto posto.

Mister Maione, memore della sconfitta dell’andata, aveva preparato le sue ragazze ad una gara diversa ma l’approccio al match delle azzurre rispecchia in pratica lo tesso approccio di 7 giorni prima con il Pomigliano: il primo set vede così le ragazze ospiti scavare subito un solco e condurre in porto il parziale col punteggio di 25-17.

Il Consorzio Volley però non di disunisce: Fusco e compagne entrano nel secondo set determinate e concentrate; si lotta punto a punto ma ai vantaggi a spuntarla è proprio il Consorzio che si impone 17-25 riequilibrando il match.

Nel terzo set, sulla scia del secondo, il Consorzio prende subito il largo e se lo aggiudica in scioltezza 25-21.

Nel quarto parziale partono benissimo le ragazze di mister Maione, arrivando a prendere anche un break di 4 punti di vantaggio ma un improvviso “black out” consente alla Volley World di ritornare in partita e chiudere il set 25-21.

Si va al tie break dove il Consorzio Volley, resettando il brutto finale del quarto, prende subito il largo chiudendo il parziale sul 15-11 per il 3 a 2 finale.

Una vittoria comunque importante per il Consorzio che dà continuità ai risultati e consente, momentaneamente, di agganciare la terza posizione in classifica, in piena zona play off.

Una zona play off che invece sta sfuggendo alle ragazze di mister Luca Romano nel girone B di serie D femminile.

La squadra napoletana incappa nel secondo stop consecutivo, stavolta casalingo, e scivola momentaneamente al sesto posto in graduatoria: nulla da fare contro il Volley Striano che si impone al Polifunzionale di Soccavo per 3 a 1 al termine di una gara comunque combattuta ma che ha visto le ragazze di mister Romano cedere nei momenti chiave del match.