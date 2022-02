I migliori casinò online per i giocatori italiani

Ti sveleremo le principali caratteristiche di questi casinò e in quali di questi possiamo intrattenerci con tranquillità. Ricorda che, per quanto divertenti e proficue siano queste attività, è importante sapersi fermare

Sta prendendo sempre più piede nel Bel Paese la moda dei casinò online. Ma qual è il motivo? Te lo spieghiamo noi: oltre ai tradizionali siti web approvati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, stanno nascendo sempre di più nuove piattaforme non AAMS. Questi hanno validità legale grazie alla certificazione garantita da altri paesi esteri, appartenenti all’Unione Europea. C’è un piccolo ma: non tutti accettano i giocatori italiani. In questo breve articolo ti sveleremo le principali caratteristiche di questi casinò e in quali di questi possiamo intrattenerci con tranquillità. Ricorda che, per quanto divertenti e proficue siano queste attività, è importante sapersi fermare.

Vantaggi e svantaggi dei casinò non AAMS

Prima d’indicarti i nomi dei migliori casinò su internet, ti citiamo alcune delle loro caratteristiche comuni a tutti. Partiamo dalla facilità di accesso. Infatti si può scegliere di esplorare queste piattaforme sia tramite applicazione per mobile sia tramite browser. In ogni caso, registrarsi è facile e veloce. Un’altra particolarità, che li rende particolarmente competitivi rispetto ai tradizionali casinò aams, è l’ampia gamma di attività disponibili. Giochi di carte, roulette live, scommesse sportive e altro ancora. Ce n’è per tutti i gusti. Per convincerti, sappi che anche i bonus di benvenuto sono piuttosto succulenti. Scopri altre caratteristiche e i migliori casinò online su casinononaams.org.

Passiamo adesso ai lati negativi, che sono comunque superabili. Essendo i casinò non aams fuori dal nostro paese, sono registrati su portali esteri. Questo significa che tracciarli a volte risulta un po’ ostico. Inoltre ce ne sono talmente tanti che a volte è difficile sapersi orientare. Mentre risulta facile scegliere quello sbagliato e inaffidabile. Potrebbe anche capitare che si prediliga un sito, ma che questo venga cancellato all’improvviso subito dopo. Un altro fattore importante è quello finanziario. Essendo infatti fuori dalla giurisdizione italiana, le tasse non vengono automaticamente calcolate. Perciò, per non incorrere nell’evasione fiscale, rivolgetevi al vostro commercialista di fiducia.

I nomi dei migliori casinò non aams per italiani

Dopo averti istruito sull’argomento, arriviamo ai portali che accettano gli italiani. Partiamo da LibraBet, consigliata per l’assortimento di attività disponibili e i metodi di pagamento sicuri. Qui avrai la possibilità di vincere diversi nuovi bonus tutti i giorni. Passiamo a Playamo Casino, presente sul web da diverso tempo. Si tratta di un portale ricercato, poiché è stato progettato da sviluppatori estremamente competitivi. Un altro punto di forza è la policy di trasparenza sulla licenza per i clienti. Con 22Bet e i suoi cento eventi live di scommesse sportive, grazie alla sua app per smartphone, potrai giocare ovunque. Dovrai rispettare i requisiti minimi di deposito.

Nomini, con recensioni molto alte, emette pagamenti in Bitcoin ed è dotato persino di una live chat in italiano. Ottima l’assistenza telefonica anche di Zet Casino. Si tratta di un portale di lusso, nel quale potrai essere gestito dal tuo manager VIP personale. Eccezionale è anche la Top Live Dealer di attività disponibili. Citiamo anche Rabona Casino. I giocatori italiani lo apprezzano soprattutto per l’esperienza di gioco facile e intuitiva. Inoltre è il luogo ideale per gli appassionati di bookmakers e scommesse sportive. Infine è il turno di Cobra Casino. Con una grafica attraente, sfoggia migliaia di giochi e una sezione live con croupier.