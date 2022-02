Real Angri 2019 corsara a Siano. Piegata anche la Vis Mediterranea

Seconda vittoria consecutiva che fa da cornice ai cinque risultati utili consecutivi ottenuti dalla squadra di mister Ferraioli che seppur con gli uomini contati è riuscito comunque a portare a casa la vittoria.

Merito del mister che da quando è ritornato in panchina ha trasformato delle individualità in un gruppo unito e coeso, dove tutti danno una mano.

Nell’incontro di ieri si sono visti Punzo e Buonocore allo stadio nonostante il primo fosse squalificato ed il secondo infortunato.

La gara è filata via senza intoppi, la Real è passata in vantaggio al 17’ con Esposito che imbeccato da un suo compagno al limite dei 16 metri lasciava partire un bolide imprendibile per l’estremo difensore.

Al 23’ gli ospiti potevano chiudere il match con Grieco che anticipava il portiere ma da posizione defilata prende il palo esterno

Al 54′ Esposito a conclusione dalla fascia sinistra, portiere respinge coi pugni, Severino spreca sulla ribattuta.

All’ 85′ su punizione di Zarra, Pizzo di testa, angola in maniera precisa e per il portiere non c’è niente da fare 2-0.

Le dichiarazioni del mister a fine gara

“Oggi ho dovuto fare i conti con infortuni e squalifiche ed ho dovuto fare di necessità virtù. Questi ragazzi sono eccezionali perché nonostante passino gran pare della stagione in panchina, nel momento in cui vengono chiamati in causa non fanno rimpiangere i titolari. E questo atteggiamento mi piace. Un gruppo di amici può diventare una squadra imbattibile se emergono certi valori. Chiunque vuole fare risultato contro di noi deve sapere che siamo pronti a vendere cara la pelle.

Real Angri 2019 – D’Antuono, Sessa, Pepe, Zarra, Esposito G., Iacomino, Albanese, Esposito A., Grieco, Severino, Pizzo M.

Vis Mediterranea – Albano, Bartiromo, D’Amato, Danise, Ferrentino, Ingenito, Leo, Maffei, Rescigno, Riccio, Roscigno, Soglia.

Reti: 17’ Esposito g, 85’ Pizzo G.