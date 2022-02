Il mercatino del cioccolato artigianale torna a far felici i più golosi in vista della primavera.

Choco Italia in tour, alla sua quarta edizione, da giovedì 3 marzo a domenica 6 marzo rallegrerà Corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia di Caserta.

Sempre aperto, dalle ore 10 e fino a mezzanotte, consentirà come d’abitudine di degustare e fare la spesa ad alto grado zuccherino.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi in collaborazione con l’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi), Choco Italia in tour gode del patrocinio del Comune di Caserta, grazie alla disponibilità del sindaco Carlo Marino e del vicesindaco Emiliano Casale.

“Torniamo da diversi anni a Caserta con questo format dedicato al cioccolato, ma l’entusiasmo non muta. L’accoglienza dei casertani, così come quello dei turisti che si dirigono verso la splendida Reggia Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ci conferma che siamo riusciti a mettere insieme un’idea semplice ma al contempo vincente. Il nostro chiodo fisso è mettere in relazione i produttori, cercando di rompere una distanza che non fa bene al sistema produttivo di qualità. Potersi scambiare consigli ed informazioni è un’occasione preziosa”, racconta Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi e vicepresidente dell’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. Il festival del cioccolato artigianale è soltanto uno dei progetti firmati da Italia Eventi, che combacia perfettamente con gli obiettivi associativi.

In primis creare eventi che valorizzano il Made in Italy e le eccellenze dell’agroalimentare, senza mai dimenticare l’interrelazione tra queste ultime e gli incantevoli e variegati territori italiani.

Molte le aziende del cioccolato artigianale che parteciperanno a questa tappa di Choco Italia in tour 2022, provenienti da diverse regioni italiane e ambasciatrici delle numerose specialità locali.

– Dal Molise: cremini e cioccolato artigianale;

– Dalla Puglia: dolci artigianali;

– Dalla Campania: mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma anche nocciole e creme spalmabili a base di Nocciola di Giffoni;

– Dalla Calabria: liquirizia calabra ed i liquori artigianali (anche alla canapa), ma anche cremini e croccanti;

– Dalla Sicilia: cannoli e pasta di mandorla, ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti ed il noto cioccolato di Modica.

Choco Italia in tour è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, a ingresso gratuito.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località.