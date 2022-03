Il sogno è grande. Grandissimo da quel gol di Fabiàn Ruiz quando ormai era scontato il pareggio, che regala al Napoli una vittoria d’oro.

Ospina: 6,5

Lazio pericolosa ma non sempre viene impensierito Ospina, che poi non può nulla sulla perla di Pedro dalla distanza, anzi, la aveva quasi presa.

Di Lorenzo: 6

Diciamocelo, stavolta Di Lorenzo non è stato molto esaltante. Non era la sua serata. Va sempre nel panico quando la palla finisce sui piedi di Zaccagni. Capita una serata storta. Fossero tutte così…

Rrahmani: 7

Koulibaly: 7

Con una prestazione statuaria riscatta le delusioni di Cagliari e Barcellona. Grazie al campione d’Africa, Ciro Immobile lì davanti non ha avuto mai chance concrete, se non un mezzo tiro nei primi secondi di gioco.

Mario Rui: 6

Partita nel complesso sufficiente del portoghese, una partita ricca di alti e bassi, tra cui un rischio nel finale, poco prima del pareggio biancoceleste, con un retropassaggio di petto da infarto. Ma è comunque sufficiente.

Ruiz: 8

Demme: 6,5

Un po’ di passaggi a vuoto, un po’ di disattenzioni, tuttavia si fa vedere durante la costruzione dal basso, offrendo soluzioni in più al Napoli. Ma si sa, non è Lobotka.

Politano: 6,5

Il suo lo fa e anche abbastanza bene, creando diverse volte dai cross spunti insidiosi. Capita alcune volte di trovarsi a tu per tu con Strakosha, peccato per quell’erroraccio a botta sicura che stava per condannare il Napoli ad un amaro pareggio.

Zielinski: 6

Insigne: 10

Rasenta la perfezione e zittisce la marea di critiche delle scorse settimane. Alta intensità per tutti i suoi 90 minuti, con un autentico colpo da maestro sblocca il match e poi per un dito di fuorigioco si vede annullare la sua doppietta personale. Non contento, si rende anche autore dell’assist per Fabiàn Ruiz: probabilmente il solito tiro a giro non avrebbe funzionato, va lodata questa lucidità a 15 secondi dalla fine. PERFETTO.

Osimhen: 6,5

I subentrati

Elmas: 9

L’uomo meno atteso apporta un cambiamento abissale al Napoli, che comincia a giocare alla grandissima. Anche un assist per Insigne, partecipa all’azione del secondo gol.

Lobotka: senza voto

Ounas: senza voto

Spalletti: 10

Il Napoli c’è e lo dimostra con un grande match, un match bello, spumeggiante. Si rivela azzeccato il cambio Zielinski-Elmas. Ma quello che conta è il risultato, che è arrivato, e ottenerlo così, all’ultimo respiro, è sempre un segnale, che sia la prima o la ventisettesima giornata… E poi le lacrime al fischio finale testimoniano la passione con la quale sta portando gli azzurri al grande sogno.

Di Bello: 6

Corretto l’annullamento del gol di Insigne, poteva invece esserci un fallo di mano laziale dagli sviluppi di un corner. Tuttavia, nessuno “scandalo”.

Giuseppe Garofalo