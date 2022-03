Investire in oro adesso potrebbe convenire ancora di più

L’oro viene definito da sempre come un bene rifugio: cosa vuol dire? Che è un asset il cui valore non crolla mai e che anzi proprio nei momenti di crisi globale può essere la soluzione ideale

È una delle tipologie di investimento più praticate in tutto il mondo, anche in Italia, forse nel nostro paese ancora di più visto che si tratta di un modo sicuro di mettere al riparo i propri risparmi e, per questo, particolarmente amato dagli italiani, per loro natura poco propensi a rischiare.

L’oro viene definito da sempre come un bene rifugio: cosa vuol dire? Che è un asset il cui valore non crolla mai e che anzi proprio nei momenti di crisi globale può essere la soluzione ideale alla quale rivolgersi per mantenere il valore dei propri soldi; nei momenti di buio sui mercati, come quello attuale dovuto alla guerra in Ucraina, l’oro è il bene verso il quale tutti corrono.

Una sorta di assicurazione contro il rischio di default dei mercati o contro la svalutazione. Ecco perché in questi giorni che passeranno tristemente alla storia per la situazione nell’est Europa, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il prezioso metallo giallo torna ad essere sotto la lente di ingrandimento.

Guerra in Ucraina: torna la corsa all’investimento in oro

Sua maestà l’oro è ancora una volta l’asset verso il quale tutti si stanno rivolgendo per mettersi al sicuro da eventuali crolli del mercato. I fattori che da sempre determinano l’andamento dell’oro sui mercati sono proprio le crisi globali e le notizie di politica attuale; vien da sé che in questa fase storica tutti stiano guardando verso l’asset bene rifugio.

Ovviamente sui mercati vince chi ha tempismo, per dirla in altre parole è importante essere lungimiranti e acquistare l’oro per tempo, prima che una crisi sia già esplosa e che tutti abbiano rivolto le proprie attenzioni verso questo metallo. Cosa fare per acquistare oro e per investire in un asset così sicuro?

Come investire sul mercato dell’oro?

Primo step, conoscere il prezzo dell’oro in quel preciso momento storico. L’oro varia la propria quotazione con cadenza quotidiana, essendo quotato in Borsa come ogni asset; ecco allora che per investire può essere utile conoscere la sua quotazione rivolgendosi magari ad un calcolatore automatico, come quello presente sul sito del compro oro Oro First (che può essere utile sia a chi volesse acquistare per investire, sia a chi avesse già oro da parte e stesse valutando di venderlo per monetizzare).

Una volta appreso il prezzo dell’oro, si può decidere se conviene acquistare in quel momento. Ma la situazione può essere interessante, come si accennava sopra, anche per chi invece volesse vendere, magri i piccoli investitori che nel tempo abbiano messo da parte qualche riserva di oro, i tradizionali lingotti o monete ad investimento.

Con l’esplodere della crisi globale il prezzo del metallo andrà necessariamente a salire, quindi potrebbe essere un’ottima occasione per vendere il proprio oro andando a monetizzare una cifra più alta di quella investita per l’acquisto. È, anche questo, un modo intelligente di mettere al sicuro i propri risparmi andando ad acquistare quando il prezzo è basso per poi rivendere una volta che questo inizi a salire.