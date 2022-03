Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in uno stabile di vico Lepri dove, nel sottoscala condominiale e in un’area di libero accesso, hanno rinvenuto 5 scatole di cartone contenenti 275 stecche di T.L.E. privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso complessivo di 55 kg.







Inoltre, nello stesso pomeriggio, i poliziotti hanno controllato un edificio in via Sant’Antonio Abate dove, dietro una porta in legno poggiata su una parete dell’androne, hanno trovato un tubo di plastica trasparente con 101 involucri contenenti 18 grammi circa di cocaina.

Tutta la merce rinvenuta è stata sequestrata.