Uno dei punti cardine del programma del Consiglio Campano presieduto dal Presidente Giuseppe Calicchio, sin dall’ insediamento è quello dello sviluppo. Per questo motivo, a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio Federale, dei nuovi progetti presentati dall’area Promozione e Sviluppo, il prossimo 4 marzo 2022, è in programma presso la Club House del campo “A. Dall’Oste” (ex Pacevecchia) di Benevento, un incontro tra lo stesso Presidente e tutte le Società Campane nel quale interverrà il Responsabile del rugby di Base, Francesco Urbani ed il Vicepresidente della Federazione Italiana Rugby, Antonio Luisi.

L’obiettivo sarà quello di confrontarsi sull’andamento della stagione, ma anche fare il punto sulla situazione attuale, inoltre, l’incontro sarà anche l’occasione per presentare i nuovi progetti, che sono stati approvati durante l’ultimo Consiglio Federale che si è tenuto a Roma lo scorso 12 febbraio, e che saranno a disposizione per tutto il movimento.

Le progettualità si inseriscono nella più vasta strategia di interventi strutturali per il movimento di base avviata con l’accantonamento, deliberato a fine 2021, di quattro milioni e seicentomila euro per il rugby di base ed il rilancio del rugby nel Sud del Paese.

Gli investimenti prevedono una ripartizione di un milione destinato al progetto poli, un milione per l’impiantistica, un milione per il progetto ‘Rugby di base’ con la formazione gestita dai comitati regionali, 500mila a ‘Promozione e Sviluppo’ e 500mila per il progetto con FIGC, oltre ai 600mila destinati al Sud.

L’obiettivo della Federazione, infatti, è di sviluppare i propri investimenti sui territori e misurarli in modo efficace, offrendo a ogni singola realtà la possibilità e gli strumenti per crescere e valorizzare i Club di tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo, l’incontro in programma il prossimo 4 Marzo, assume un carattere di rilevanza significativa per il territorio e per la valorizzazione e crescita dei Club campani.