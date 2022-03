La Città di Vico Equense ha approvato tre atti di indirizzo per la partecipazione agli Avvisi Pubblici emanati dal Ministero dell’Istruzione atti al potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, per le mense scolastiche e gli asili nido comunali. Le iniziative rientrano nel quadro degli interventi da finanziare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e, in caso di concessione dei fondi, i progetti potrebbero essere realizzati entro il 2026.







Per quanto riguarda l’area sportiva, è stata prevista la realizzazione “ex novo” di una piccola palestra al servizio plesso di Arola dell’Istituto Comprensivo “Caulino”.

Il secondo atto di indirizzo riguarda la realizzazione di una nuova mensa scolastica nel plesso di Moiano, nell’edificio di pertinenza del “Caulino”.







La terza idea progettuale riguarda il potenziamento dell’asilo nido comunale in località Pietrapiana.

“Tre progetti importanti sui quali lavorerà l’Ufficio Innovazione Strategica per il potenziamento delle attività scolastiche, sportive e ricreative che hanno come obiettivo quello di restituire ai giovani un ambiente scolastico e sportivo che garantisca una migliore qualità del vivere e dell’abitare, atto ad innescare processi di rivitalizzazione economico – sociale e a ridurre le diseguaglianze sociali”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.