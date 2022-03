Si chiama “Per Somma” il nuovo progetto politico nato nella cittadina alle falde del Vesuvio in vista delle prossime elezioni amministrative.

A lanciarlo sono, tra gli altri, il consigliere comunale Umberto Parisi, gli ex consiglieri Maria Rosaria Raia e Andrea Scala, l’ex assessore Giovanni Salierno, che stanno raccogliendo adesioni e consensi tra cittadini ed esponenti della società civile a Somma Vesuviana. Nei prossimi giorni, gli attivisti di “Per Somma” daranno vita ad iniziative e proposte, con l’obiettivo dichiarato di avviare una piattaforma programmatica che faccia da punto di partenza per un confronto con gli altri soggetti politici in campo.







Intanto, è lo stesso Parisi a chiarire: «Ci rivolgiamo soprattutto a quanti intendono dare una svolta all’azione amministrativa, puntando su una gestione della città basata sulla partecipazione, sulla democrazia e sulla valorizzazione delle competenze.

In questa ottica, non possiamo che essere critici nei confronti dell’attuale amministrazione comunale».