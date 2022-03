“Anna 30 anni, uccisa mentre era a lavoro dal suo ex , colpita da un proiettile alla testa.

Anna come tante altre “colpevole” di aver osato scegliere di chiudere una relazione sbagliata.

Sembra che da mesi vivesse nella paura e più volte i suoi titolari erano dovuti intervenire per allontanare l’ex .

Ennesimo femminicidio, stessa modalità identica motivazione.







Siamo stanche, deluse e soprattutto sconfitte. Ancor di più quando chi come noi scende in campo da anni e cerca di dare sostegno a chi è vittima di violenza affinché queste possano trovare il coraggio di denunciare ma soprattutto ad allontanarsi da questi uomini e da queste relazioni morbose.

Siamo in procinto dell’ 8 Marzo, la festa che celebra la donna e tutte le conquiste ottenute in questa società che ancora rimane sorda, lenta e lontana dal farci sentire protette e libere di poter scegliere chi e come amare” . Lo ha affermato Cinzia Castaldo, Presidente Nazionale dell’Associazione EvaProEva a poche ore dall’ennesimo omicidio che vede vittima una donna, una giovane ragazza! Un’altra vita che non è più!