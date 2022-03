“Cronaca giudiziaria tra privacy, segreto investigativo e diritto di cronaca”: è il titolo del convegno promosso dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti” e dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, che si terrà il 9 marzo alle 16 presso la sede dell’Odg in Vicolo Santa Maria Cappella Vecchia, 8/B, a Napoli e sarà trasmesso in streaming sulla Pagina Facebook dell’Associazione https://www.facebook.com/associazionecarminealboretti.

Interverranno Salvatore Prisco, già docente ordinario di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Franco Roberti, europarlamentare ed ex procuratore nazionale antimafia; Michele Del Gaudio, ex magistrato ed ex deputato; Goffredo Buccini, editorialista del Corriere della Sera; i giornalisti Giuseppe Crimaldi, Mary Liguori e Dario Sautto (Il Mattino).

Dopo i saluti di Antonio d’Errico, presidente dell’Associazione Giornalisti Vesuviani, i lavori saranno moderati da Carlo Verna, inviato Tgr Campania e consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Il convegno nasce dalla necessità di raccontare il mestiere del cronista giudiziario, anche alla luce delle nuove norme sulla presunzione di innocenza e la diffusione di notizie agli organi di stampa. Informazioni su arresti, sequestri, anche nei confronti della criminalità organizzata, o su altri fatti delittuosi rischiano di essere taciute in nome della tutela del segreto investigativo e a discapito del diritto di cronaca.