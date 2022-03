Far West Napoli Nord: pusher ucciso a Casoria e due stese per il controllo del territorio

Un uomo, Vincenzo Cerqua, meglio noto negli ambienti della camorra locale come “Enzo ‘a Somalia”, di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, è stato ucciso questa sera a Casoria.

Il cadavere di Cerqua è stato trovato all’interno della sua autovettura in via Gaetano Pelella una traversa di Via Pietro Nenni, nella periferia nord di Casoria a poche decine di metri dagli svincoli dell’asse di supporto Frattamaggiore–Rotonda di Arzano. I killer lo hanno freddato, poco prima delle 21 di ieri sera, forse è stato attirato in una trappola.







Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato cinque bossoli calibro 45, segno che la vittima, deceduta sul colpo, non doveva avere scampo. Ancora da ricostruire comunque la dinamica dell’agguato. Le indagini sono condotte dai militari della compagnia di Casoria assieme a quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

In ogni caso gli inquirenti sembrano indirizzati a considerare l’omicidio come una vendetta contro la vittima.

Ed in effetti, a novembre del 2020, Cerqua, che gestiva una piccola ma ben fornita piazza di spaccio nonostante fosse agli arresti domiciliari a Casoria, si era rifiutato di pagare 500 euro al mese ai due nuovi referenti del clan Moccia per poter continuare con il suo “commercio”. A questo punto, per convincersi ad “allinearsi” con le richieste fu pestato a sangue. I suoi taglieggiatori arrivarono a anche a staccargli il lobo di uno degli orecchi.

I due nuovi boss picchiarono anche la moglie, Chiara Mancieri, che denunciò tutto, anche lo spaccio del marito consegnando ai carabinieri il video dell’aggressione e quello di una stesa con il tiro a bersaglio contro la sua abitazione.







Una serata movimentata quella di ieri nell’area a nord di Napoli. Due stese hanno terrorizzato i cittadini di Frattamaggiore e Frattaminore. A pochi minuti dall’omicidio sono dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia di Giugliano per due stese, un vero botta e risposta che ha scatenato il panico nelle due cittadine.

In quel di Frattaminore, città assurta ai disonori della cronaca per lo scontro tra la cosca dei Cristiano–Mormile e il clan 167 di Arzano, ora capeggiato da Giuseppe Monfregolo.

Otto persone a bordo di quattro moto di grossa cilindrata avevano esploso decine di colpi in Piazza Crispi, dove abitano i Cristiano Mormile. Poco dopo è arrivata la risposta a mano armata a Frattamaggiore, dove da un’auto di grossa cilindrata sono stati esplosi diversi colpi nel quartiere di Via Rossini, dove abitano alcuni affiliati al clan 167.