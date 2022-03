Stamattina gli agenti del IV Reparto Mobile di Napoli e del Nucleo Ordine Pubblico della Questura, in servizio in via Santa Lucia, sono intervenuti in uno stabile dove si era sviluppato un incendio.

I poliziotti, in attesa dell’arrivo di personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver fatto evacuare i condomini del palazzo, si sono diretti verso l’abitazione dalla quale provenivano le fiamme avendo appreso dalla proprietaria che all’interno vi era l’anziana madre non deambulante.







I poliziotti, dopo essere entrati nell’appartamento, nonostante una fitte coltre di fumo e le fiamme già alte, utilizzando una manichetta antincendio presente nel palazzo sono riusciti a domare parzialmente le fiamme e a mettere in salvo la donna che è stata affidata alle cure di personale del 118.