Finalizzata a definire un quadro complessivo delle informazioni utili alla gestione dell’emergenza Ucraina, si è insediata, a Palazzo di Governo, la cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Napoli.

Per un’organizzazione unitaria degli interventi e per un migliore monitoraggio della crisi, a far parte dell’organismo ci sono rappresentanti del Comune di Napoli, del Consolato ucraino a Napoli, dei vertici delle forze dell’ordine, delle forze Armate e dei vigili del fuoco, delle Asl 1 Napoli Centro, 2 Nord e 3 Sud e delle diocesi di Napoli e Pozzuoli.









Sono state definite apposite forme di comunicazione attraverso un sistema aggiornato in tempo reale, sarà così favorita la circolarità delle informazioni tra tutti i soggetti interessati all’accoglienza dei profughi che raggiungeranno Napoli.

Il Consolato ha generato un link, già operativo, al quale possono accedere tutti i cittadini ucraini in arrivo nel nostro ambito metropolitano registrando i propri dati e segnalando data, luogo, orario di arrivo, eventuali richieste alloggiative o la destinazione presso parenti o conoscenti.

I cittadini ucraini giunti sul nostro territorio saranno indirizzati presso il Residence dell’Ospedale del Mare ove l’ASL Napoli 1 ha già attivato il servizio di screening sanitario nonché il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che permette l’applicazione del diritto all’assistenza sanitaria. Per dare ancora un miglior servizio e riuscire a registrare tutti coloro che stanno scappando dalla guerra, sarà attivata, sempre a cura dell’ASL Napoli 1, una struttura mobile appositamente attrezzata posta nelle immediate vicinanze del Consolato ucraino sempre per garantire il miglio supporto sanitario possibile.







In tali sedi saranno sempre presenti ad orario continuato mediatori linguistici messi a disposizione del consolato ucraino il quale provvederà altresì a rilasciare il certificato consolare ai connazionali sprovvisti di documenti.

La Asl Napoli 1 Centro è pronta a vaccinare i profughi ucraini in arrivo a Napoli, se ne faranno richiesta. A tutti invece sarà somministrato il tampone per il covid. Le tre persone giunte ieri nel Covid Center di Ponticelli sono risultate negative e al momento non hanno chiesto di vaccinarsi.

L’Asl Napoli 3 Sud, a sua volta, ha offerto la disponibilità del Centro sanitario di Portici per l’ospitalità di soggetti risultati positivi al Covid 19.

Napoli quindi è pronta a gestire i flussi in avvicinamento nei prossimi giorni.