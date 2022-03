Mountain Bike, benvenuti alla Masseria del Cuccaro, il paradiso del fuoristrada sui Monti di Eboli

Si portano avanti i preparativi per accogliere il grande ritorno della cross country Masseria del Cuccaro in data domenica 6 marzo sotto la regia organizzativa del Bike&Sport Team

Sui Monti di Eboli, una zona dove si può stare a tu per tu con la natura circostante, si portano avanti i preparativi per accogliere il grande ritorno della cross country Masseria del Cuccaro in data domenica 6 marzo sotto la regia organizzativa del Bike&Sport Team.

In un posto così incantevole nell’entroterra della provincia di Salerno, in Contrada Melito (Monti di Eboli), cresce il fermento per la riproposizione di questa gara (non disputata nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia) che apre il calendario 2022 del circuito X-Country sotto l’egida della Federciclismo Campania

Godendo del senso di pace che si respira in ogni angolo di questa struttura dall’estensione di 6 ettari, con annesso bed&breakfast e ristorante (osteria), alla Masseria del Cuccaro regnano il gusto e la qualità dei servizi offerti, grazie al dinamismo del titolare Luca Petrone che ripercorre i momenti salienti di questo amore a prima vista tra la masseria e la pratica della mountain bike: “La gara è cresciuta nel tempo ed è diventata un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra dei Monti di Eboli, tralasciando l’aspetto tecnico della competizione. È una zona vocata per il turismo in bici con numerosi trail nel parco dei Monti Picentini e del Castelluccio di Battipaglia sia per le bici che per l’attività running. Con la mia famiglia siamo produttori olivicoli e vitivinicoli in un ambiente rustico. Dall’amicizia con Luciano Forlenza, che cercava una location per far svolgere il bike test della Trek nel dicembre 2014, è nata un’ottima sintonia e da quell’occasione nei primi mesi del 2015 è scoccata la scintilla per trasformare un bike test a una vera e propria gara di cross country”.

Il percorso allestito all’interno della masseria misura 4,5 chilometri con un dislivello a giro di 280 metri ed è racchiuso tutto quello che di tecnico si trova in una pura cross country con molti single track (passaggi singoli) e un’infinità di sterrato.

Il programma giornaliero del 6 marzo prevede due partenze distinte: alle 9:15 per le e-bike, alle 10:15 per la cross country (in base agli iscritti la società organizzatrice si riserva di sdoppiare questa partenza). Per iscriversi alla cross country il costo è di 20 euro più chip al link https://www.mtbonline.it/Evento/2062-xc-del-cuccaro