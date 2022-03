Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Caudio a Casalnuovo, F.R., 41enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 28 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni, 2 mesi e 13 giorni di reclusione e ad una multa di 40.000 euro per reati in materia di stupefacenti commessi ad Arcola (SP) tra il 2020 ed il 2021.