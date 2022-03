Da lunedì 7 marzo arriva in esclusiva su Prime Video la puntata bonus di LOL: Chi ride e fuori. Trenta minuti di contenuti inediti e momenti esilaranti mai visti prima, tratti dalla seconda stagione del comedy-show Amazon Original che sta entusiasmando il pubblico. Cosa avranno combinato ancora Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni? E Lillo? Come avranno reagito i due conduttori Fedez e Frank Matano? Vedere…per ridere!









La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy ed è disponibile in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

Inoltre, dal 15 marzo sarà disponibile in libreria LOL: Chi ride è fuori Cult Book, il libro, edito da Fabbri Editore, contenente giochi, quiz e curiosità̀ ispirati allo show che faranno rivivere i momenti più cult.