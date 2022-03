Agguato di camorra a Boscotrecase: era fratello del “killer dello zainetto” il 49enne ucciso. Ecco tutta la storia

Gaetano Ariosto è stato ammazzato oggi pomeriggio a Boscotrecase. Un colpo, uno solo alla schiena lo ha freddato forse mentre provava a sfuggire ai killer che gli hanno teso l’agguato in via Rio a Boscotrecase in una zona ai limiti con la campagna che sale al Vesuvio, ma anche a poche centinaia di metri dalla casa comunale.





Erano appena passate le 15 quando le telefonate di alcuni residenti della zona hanno allertato i Carabinieri per alcuni colpi di arma da fuoco chiaramente avvertiti. Gli uomini dell’Arma una volta giunti sul posto hanno trovato Ariosto ormai senza vita, vittima di un agguato dal chiaro stampo camorristico.

Aveva 48 anni e non era di Boscotrecase, ma risultava residente in via Bernardo Quaranta, nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio e soprattutto Ariosto era persona nota alle forze dell’ordine in quanto vicino al clan dei Mazzarella-D’Amico. Nel suo passato alcuni vecchi precedenti e soprattutto la parentela con un nome illustre della malavita napoletana. Gaetano era fratello di Pasquale Ariosto detto ‘o guercio, persona di fiducia del boss Roberto Mazzarella, condannato per l’omicidio di Luigi Mignano, cognato dei fratelli Rinaldi, che erano a capo del clan nemico dei Mazzarella.





Un omicidio che fu riportato da tutta la stampa nazionale ed internazionale per la freddezza e la determinazione dei sicari che, il 9 aprile del 2019 entrarono in azione all’ingresso della scuola frequentata dal nipotino di tre anni di Mignano, all’orario di ingresso. Il commando di fuoco attese il proprio obiettivo, che era solito accompagnare il bimbo ogni mattina a scuola e nonostante la presenza di numerosi altri scolari e dei tanti genitori, lo colpì mentre stava scendendo dall’auto con a fianco ancora il bambino che rimase miracolosamente illeso.

In breve tempo le indagini fecero scattare le manette ai polsi di mandanti ed esecutori dell’efferato delitto. Alla fine, braccato dalle forze dell’ordine, dopo un paio di mesi di latitanza finì dietro le sbarre anche Pasquale Ariosto.





Tutti i dettagli sono stati raccontati agli inquirenti un collaboratore di giustizia, Umberto D’Amico, ex esponente di primo piano proprio del clan che porta il suo nome. Per Mignano la condanna a morte fu decretata come forma di rappresaglia contro Francesco Rinaldi che in quel periodo, dopo una serie di scaramucce tra clan era sparito dalla circolazione. Nei verbali delle rivelazioni del collaboratore di giustizia si legge: “Francesco Rinaldi, dopo essere stato picchiato da dieci di noi per la storia dello scooter, andò presso la paninoteca di Gaetano Ariosto e buttò a terra il furgone dei panini e picchiò chi stava facendo i panini, cioè il gestore”.

Alla luce di tutta la storia ricostruita dagli inquirenti risulta inevitabile non legare l’omicidio di oggi ai fatti di circa tre anni fa. Gli investigatori, pur non tralasciando alcuna pista, stanno al momento ipotizzando anche la possibilità che si tratti di una vendetta già scritta ed eseguita solo oggi per la morte di Mignano.