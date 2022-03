Lo stabiese Angelo Longobardi ha conquistato il titolo di campione italiano di Taekwondo nella categoria cadetti -53 Kg cinture nere. Longobardi ha vinto 4 incontri di cui 2 per point gap. Il campionato si è svolto in Liguria, nella città di Genova, presso l’Rds Stadium, dove atleti di altissimo livello provenienti da tutte le regioni d’Italia si sono sfidati per l’ambito titolo di campione italiano.







Angelo Longobardi campione italiana

Presente lo stato maggiore della Federazione Italiana Taekwondo con in testa il presidente

Angelo Cito nonché membro del consiglio mondiale Wt. Sugli spalti anche il segretario Fita Massimiliano Campo, il direttore tecnico della Nazionale italiana Taekwondo Claudio Nolano, il campione olimpico Tokyo 2020 Vito Dell’Aquila ed il campione del mondo Alessio Simone. Angelo Longobardi è reduce dalla vittoria del campionato regionale Campania Juniores organizzato dalla Fita Campania presieduta da Domenico Laezza.

Angelo dopo la conquista dell’oro e del titolo di campione italiano è in attesa di una ormai imminente convocazione nella nazionale italiana di Taekwondo. Il suo maestro Roberto Longobardi, dopo la conquista di questo prestigioso titolo, ha affermato: “Angelo Longobardi è un predestinato del taekwondo sin dalla tenera età. Sfogliando il suo palmarès spiccano le medaglie internazionali e nazionali del Kim e Liú, fino ad arrivare ai diversi titoli regionali detenuti in tutta Italia”.







Il team Longobardi

La Campania nonché la città di Castellammare di Stabia si è così arricchita di un nuovo prestigioso titolo italiano nella categoria -53 Kg. Questo, grazie ad Angelo Longobardi guidato da suo fratello e maestro Roberto (cintura nera III Dan), coach internazionale Wt e direttore tecnico dell’Acsa Stabiae Prana-Ki di Castellammare affiliata alla Fita. Il team Longobardi si allena costantemente presso la palestra scolastica dell’Istituto “Karol Wojtyla” di Castellammare di Stabia. La scuola e lo sport sono un connubio indissolubile: a dimostrazione di ciò Angelo Longobardi è un alunno modello del liceo scientifico sportivo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata.