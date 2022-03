Con tristezza, delusione e profonda frustrazione, Special Olympics International annuncia l’annullamento dei Giochi Mondiali Invernali a Kazan, in Russia, il cui inizio era programmato per il 21 gennaio 2023.

Per più di mezzo secolo, Atleti, volontari e famiglie di Special Olympics sono stati una forza apolitica e apartitica per la dignità, la gioia e l’inclusione delle persone con disabilità intellettive in tutto il mondo. Con questo spirito, il nostro Movimento ha preso vita nelle comunità di più di 190 paesi. La nostra filosofia è stata semplice: vogliamo lavorare con paesi, città, villaggi, comunità, scuole e team in tutto il mondo che vogliono unirsi al nostro Movimento per promuovere il rispetto, l’opportunità e la voce delle persone con disabilità intellettive, dei loro amici e delle loro famiglie. Il nostro unico limite sta nella capacità di proteggere sempre l’indipendenza della nostra organizzazione e la sicurezza dei nostri Atleti e della nostra comunità.

Non possiamo più garantire l’efficacia dei Giochi Mondiali Invernali di Kazan e la sicurezza dei nostri Atleti e della comunità. Le orribili violenze in Ucraina, le ampie sanzioni attuate dalla comunità internazionale, l’incertezza e la paura che tutto il mondo sta vivendo ci rende impossibile procedere nell’organizzazione dell’evento.

Siamo devastati dalla paura e dalla distruzione vissuta dai nostri Atleti e dalla comunità in Ucraina. Le persone con disabilità intellettive soffrono in modo sproporzionato, ingiustamente e tragicamente a causa di questa guerra, come hanno fatto durante la pandemia. Uniamo le nostre voci a milioni di persone in tutto il mondo chiedendo la pace e la fine immediata della violenza. Questo annullamento è devastante per noi, per i nostri Atleti in Ucraina, per i nostri Atleti in Russia e per i nostri Atleti di tutto il mondo che si sono allenati a lungo per gareggiare.

Siamo grati alle persone che, in tutto il mondo, hanno lavorato per anni per rendere questi Giochi un successo e anche se i Giochi non si svolgeranno, ci impegniamo a continuare a lavorare, ora e in futuro.

Rimaniamo risoluti nel nostro impegno nei confronti dei nostri Atleti, indipendentemente dall’aspetto politico. Siamo una comunità di persone che non sono disposte a fermarsi davanti a nulla per creare un mondo ed un Movimento di inclusione, guidati dalla parola, dalla visione e dall’esempio dei nostri Atleti.