“In queste ore concitate e delicate per la città di Castellammare di Stabia ci giungono notizie dei soliti ‘uomini neri’ che cercano di imporre il proprio verbo in maniera asfissiante. E’ l’uomo nero che, dai lontani ed oscuri fasti, getta ancora fango e cerca impropriamente di ripulirsi. Come una strana ossessione, una parte politica ben definita non accetta che il verdetto di scioglimento è certo figlio degli ultimi venti anni di amministrazione”. Così Nello Di Nardo, coordinatore di Forza Italia a Castellammare di Stabia.

“Penso proprio che quello che sta accadendo è molto grave. – prosegue Di Nardo – Lunghe telefonate a realtà locali, associazioni e comitati, per chiedere di stralciare l’idea che nessuno è esente da responsabilità in questa storia e di indicare come brutto e cattivo unicamente il centrodestra. Ebbene, e mi spiace deludere chi prova ad imporsi, nessuno è esente da responsabilità. Né il sindaco Cimmino, che ha provato in ogni modo a contrastare con azioni forti e mirate l’influenza della criminalità, né i suoi predecessori. Questo è un terreno sul quale la politica deve interrogarsi, anche scontrarsi, ma mai sottrarsi. Altrimenti ricominciamo tutto daccapo.

Forse si pretende troppo da chi ha sempre cospirato – conclude Di Nardo – e complottato per mantenere sulla città una cappa buia dalla quale è difficile risorgere, ma un appello agli uomini neri lo lancio ugualmente. Con lo scioglimento è ora di prendervi tutte le vostre responsabilità. In questo modo, probabilmente per la prima volta, agirete per il bene dei cittadini di Castellammare”.