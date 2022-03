Il Centro per l’Impiego di Pompei organizza un evento denominato “JOB MEETING”, finalizzato all’incontro tra un’azienda leader del settore edile ed aspiranti candidati. Tale evento – che avrà luogo nelle giornate del 10 e 11 marzo 2022, presso la sede del Centro per l’Impiego di Pompei, sito alla Via Mazzini n. 104 – costituisce un’importante opportunità occupazionale per il nostro territorio, in quanto consentirà all’azienda di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Nello specifico, i profili professionali ricercati sono:

Tecnico di cantiere edile/Tecnico della gestione di cantieri edili

Montatore di ponteggi/Pontatore di cantiere edile/Pontiere edilizio/Ponteggiatore

Decoratori e stuccatori edili/Impastatore meccanico per edilizia

Geometra

Ingegnere Strutturista/Ingegnere termotecnico

Ingegnere edile/Ingegnere ambientale