Oplonti Volley all’esame San Giorgio. Prima contro seconda

Seconda contro prima in classifica. Lo spettacolo nello spettacolo, dentro e fuori dal campo. Sono questi i presupposti del big match di domani tra San Giorgio del Sannio e Vesuvio Oplonti Volley, due società organizzate e appassionate di questo sport. Da un lato, le beneventane (a quota 31 punti in classifica) vogliono questa vittoria per poter scavalcare le oplontine (a 32 punti) e conquistare il primato in classifica, dall’altro le Tigers vogliono allungare la striscia di risultati positivi consecutivi e allungare sulla seconda. Sicuramente ne vedremo delle belle.

«Una gara difficile che noi cercheremo di vincere per mantenere il primato in classifica – sottolinea il Direttore Generale dell’Oplonti Volley, Carmine Arpaia -. Una partita molto importante che, però, non pregiudica il nostro cammino che finora è stato fantastico. Undici vittorie in altrettante gare. Quindi ci apprestiamo ad affrontare questo match cerando di dare il massimo in campo per portare a casa ancora un risultato positivo. La squadra si è preparata bene, mister Della Volpe e le ragazze hanno lavorato con serenità in settimana, augurandoci che il verdetto del campo ci sorrida. Ma soprattutto ci auguriamo di poter assistere a un sabato di sport e spettacolo»