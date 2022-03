Roberto Riccardo Ruggiero, napoletano, amministratore unico di Ortopedia Ruggiero Srl, è il nuovo presidente di Assortopedia, l’associazione nazionale delle aziende ortopediche che riunisce le imprese più importanti ed innovative nel settore della produzione e distribuzione di presidi ortopedici per persone disabili.

“Assortopedia è l’unica associazione del comparto che aderisce al Sistema Confindustria, con la finalità di rappresentare un gruppo di aziende con specifici requisiti e regole etiche di comportamento”, sottolinea il neo-presidente.









“Sono molto fiero di far parte di un settore votato all’innovazione e che, oggi più che mai, ha dimostrato la propria importanza per la salute e il benessere dei cittadini. La mia nomina – dichiara il Dott. Ruggiero – coincide con un periodo ricco di sfide per il mercato europeo dei dispositivi medici, dove dinamiche geopolitiche aprono a scenari inediti, ma in grado di rappresentare imperdibili occasioni di riposizionamento e dialogo. Un grazie sentito – continua il neo Presidente – a tutti i componenti del Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami”.





Assortopedia – Associazione Nazionale Aziende Ortopediche – unica nel settore ad aderire a Confindustria Dispositivi Medici, è un’associazione d’imprese che operano nell’innovazione, produzione e fornitura di dispositivi ortopedici e ausili.

Nasce dalla spinta di imprenditori decisi ad accrescere e valorizzare il proprio progetto d’impresa e tutte quelle iniziative che pongono al centro la Persona Fragile – il suo recupero funzionale e sociale – attraverso una maggiore conoscenza e diffusione delle conoscenze tecnologiche.