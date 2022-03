Ammonta a 5 milioni di euro, lo stanziamento per il progetto di rifacimento di Via Fontanelle, a Sorrento, disposto nel corso dell’ultima seduta del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.

Era il 4 marzo 2014 esattamente otto anni fa, quando un grave evento franoso ha tagliato in due la strada collinare, con enormi difficoltà per le numerose famiglie che vivono nella zona.







“E’ una notizia fantastica e una grande vittoria per tutto il territorio – ha commentato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Una volta completato l’intervento, avremo messo in sicurezza una parte importante del nostro Comune, ricostruito la strada e ridato finalmente dignità e il diritto alla mobilità ai residenti.

Ringraziamo il ministro del Sud e della Coesione territoriale, Mara Carfagna, per averci informato tempestivamente e per l’interesse mostrato. Abbiamo ancora volta dimostrato che con capacità, serietà, visione e progettualità e possibile costruire una Sorrento migliore: sicura, sostenibile e forte”.