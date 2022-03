Torna in campo stasera il Consorzio Volley Napoli nella gara valevole per la diciassettesima giornata del girone B di serie C femminile (tecnicamente sarà l’undicesima gara da disputare per la compagine napoletana) contro il Volley Ball70 squadra di Pomigliano.

Si tratterà dell’ennesimo scontro diretto tra due squadre in piena lotta play off promozione in SERIE B, lotta che in questo momento vede la compagine di mister Maione, terza in classifica ed a +2 proprio sul VB 70, attualmente sesto e fuori dai play off (ma con una gara in meno alle azzurre).

La gara, inizialmente prevista a Pomigliano, andrà in scena al Palatorricelli (tornato nuovamente disponibile dopo circa dieci giorni) su esplicita richiesta delle pomiglianesi vista l’indisponibilità della palestra di casa.

Si giocherà dunque tra le mura amiche del Consorzio Volley Napoli con inizio alle ore 18.

“Sarà un piccolo vantaggio per noi – ha commentato alla vigilia del match, il tecnico Alessandro Maione – nell’ennesimo scontro play off. In settimana abbiamo lavorato bene in palestra soprattutto sull’intensità di gioco, aspetto che ci ha visto un po’ carenti nelle ultime due uscite specialmente in fase di approccio alla gara. Ovviamente dobbiamo provare a dare continuità alle prestazioni ed ai risultati per ambire al nostro sogno chiamato play off”.

Il Napoli Volley è reduce da due importantissime vittorie consecutive e per ambire ad uno dei cinque posti play off deve continuare a vincere e fare quanti più punti possibili nelle ultime 4 gare della regular season.

Un po’ più staccata dalla zona play off invece è invece la compagine di serie D di mister Romano che nelle ultime 2 gare ha subito 2 battute d’arresto che l’hanno allontanata dalle prime due posizioni utili alla qualificazione alla post season per la promozione in serie C.

Le ragazze napoletane, domenica pomeriggio faranno visita al Centro Volley San Marco in un match sulla carta alla portata del sestetto napoletano che attualmente è sesto in classifica e viaggia in acque tranquille nel girone C.