E’ l’antivigilia di Napoli-Milan e il clima è estremamente infuocato alle pendici del Vesuvio. Oltre ad essere un rinnovo di una delle più forti rivalità in Italia, questo match è la chiave di volta dello Scudetto.

E il popolo partenopeo ovviamente fa sentire la sua, con la grinta e la determinazione che da sempre hanno contraddistinto la tifoseria azzurra. Frase secca: “Con il Milan vogliamo l’azzurro, con il Milan vogliamo vincere”.







Spalletti è un calderone, come nelle Olimpiadi, e stava solamente aspettando che qualcuno venisse a far bruciare il fuoco dentro di sé. Quel qualcuno che ci ha pensato è stato Fabiàn Ruiz, aiutato da tutta la squadra. Non siamo ad Atene, non siamo nell’attuale Pechino, non siamo nelle future Parigi, Los Angeles o Brisbane. Siamo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Spalletti che inoltre arriva al match scudetto bello fresco fresco di premio come miglior allenatore del mese di febbraio, che il tecnico certaldese colleziona per la seconda volta dopo quello di settembre.









A tenere viva la fiamma del calderone Spalletti darà un’enorme mano anche il pubblico del Maradona, che in poche ore ha svaligiato i punti vendita di biglietti per lo stadio, che sarà pieno, almeno per quanto possa ospitare in seguito alle norme anti-Covid.

Un delegato dell’azienda TicketOne afferma che “con l’assalto ai biglietti si sarebbero potuti riempire due stadi Diego Armando Maradona”.

Napoli-Milan sarà seguita in tutto il Mondo. Domenica sera i riflettori saranno puntati sullo Stadio Maradona.Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per il big match della 28esima giornata.

La CBS trasmetterà la Gara negli USA sul Canale Paramount.Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia, Kosovo e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Corea, Canada e gli Stati africani di Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia. Copertura anche in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Sarà una partita di fuoco, un Napoli di fuoco, un Milan di fuoco, un’atmosfera di fuoco, perché il campionato è di fuoco. E fuoco sia.

Giuseppe Garofalo